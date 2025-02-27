За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортёра, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, миномёт, радиолокационная станция разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 26 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Орловка и Погребки.

Нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, мотопехотной, пяти механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Мирный, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина, Суджа и Южный.

Отражено три контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Агроном, Бондаревка, Викторовка, Дмитрюков, Замостье, Казачья Локня, Косица, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Николаевка, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка и Юнаковка Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортёра, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, миномёт, радиолокационная станция разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil