За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, в том числе одна БМП «Marder» производства Германии, два бронетранспортёра, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Panzerhaubitze 2000» немецкого производства, четыре орудия полевой артиллерии, три миномёта, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 8 марта опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населённые пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.

Нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Ивашковский, 1-й Княжий, Локня, Малая Локня, Махновка, Орловка, Рубанщина, Суджа и Черкасская Конопелька.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Викторовка, Горналь, Казачья Локня, 1-й Княжий, Колмаков, Косица, Кубаткин, Меловой, Мирный, Олешня, Южный, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Запселье, Мирополье, Новенькое, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по индивидуальному составу и скоплению техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар нанесён по разведанным авиационным бомбам с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, в том числе одна БМП «Marder» производства Германии, два бронетранспортёра, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Panzerhaubitze 2000» немецкого производства, четыре орудия полевой артиллерии, три миномёта, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil