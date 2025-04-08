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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.25 09:00

Подразделениями группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Катериновка ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили до 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США. Уничтожены семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 7 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Миропольское, Проходы, Великий Прикол и Осоевка Сумской области. Потери противника составили свыше 85 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Кондрашовка, Купянск, Шийковка Харьковской области, Новое и Кировск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям семи механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Миньковка, Часов Яр, Константиновка, Артем, Калиново и Тарасовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, 22 автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух пехотных, воздушно-десантной, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Елизаветовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Котлино, Удачное, Ленина, Новосергеевка, Котляровка и Богдановка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США. Уничтожены семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Поддубное, Комар, Бурлацкое и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства и 155-мм гаубицу М777 производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Садовое и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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