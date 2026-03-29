Подразделениями группировки войск «Запад» России освободили н.п. Брусовка в ДНР

У жителей Мурманской области на руках около 3 млн банковских карт
Министерство обороны Российской Федерации 28 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Мирополье, Малая Корчаковка и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Избицкое, Белый Колодезь, Покаляное и Верхняя Писаревка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов и 10 складов материальных средств.

Подразделениями группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освобождён населённый пункт Брусовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Яцковка, Старый Караван, Святогорск, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Боровая и Шийковка Харьковской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и артиллерийское орудие. Уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ижевка, Куртовка, Алексеево-Дружковка, Константиновка, Кривая Лука, Николаевка, Артема и Ильиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 130 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Сергеевка, Новопавловка, Гришино, Белицкое, Приют, Торское Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 335 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Бойково, Копани, Воздвижевка, Долинка, Новоселовка, Любицкое и Комсомольское Запорожской области. Противник потерял более 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Камышеваха, Преображенка, Орехов и Запорожец Запорожской области. Уничтожены свыше 55 военнослужащих, 14 автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, три склада материальных средств и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 385 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Силами Черноморского флота уничтожены безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Последние комментарии

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
