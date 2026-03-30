Подразделениями группировки войск «Запад» России освободили н.п. Ковшаровка в Харьковской области

Министерство обороны Российской Федерации 29 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Вольная Слобода, Искрисковщина, Новая Сечь, Новодмитровка и Шостка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной и артиллерийской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Верхняя Писаревка, Волчанские Хутора, Малая Волчья и Терновая Харьковской области. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, бронетранспортёр, боевая бронированная машина и 13 автомобилей. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделениями группировки войск «Запад» в результате решительных действий освобождён населённый пункт Ковшаровка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Благодатовка, Моначиновка, Московка, Студенок Харьковской области, Красный Лиман и Старый Караван Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Алексеево-Дружковка, Городещино, Кондратовка, Константиновка, Краматорск и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 225 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трёх тяжёлых механизированных, двух механизированных, двух аэромобильных, пехотной, егерской, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Василевка, Гришино, Доброполье, Кутузовка, Ленина, Марьевка, Новогригоровка, Сергеевка, Торское, Шевченко Донецкой Народной Республики и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 310 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Великомихайловка, Добропасово, Луговое Днепропетровской области, Воздвижевка, Долинка, Комсомольское, Копани и Мирное Запорожской области. Противник потерял более 280 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Камышеваха Запорожской области, Молодецкое и Надеждовка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, 19 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение авиационной технике на военных аэродромах, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, месту хранения крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 345 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

