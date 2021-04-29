Подразделениями МТО проведена работа по наведению порядка в военных городках Северного флота после зимы

В соответствии с указаниями заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) проведена работа по наведению порядка в военных городках Северного флота после зимнего периода.

С целью уборки и благоустройства территорий в апреле было организовано четыре субботника с участием военнослужащих и гражданского персонала объединений, соединений и воинских частей, а также членов их семей. Выполнены работы по очистке от снега пешеходных дорожек и тротуаров, разброске слежавшегося снега, подметанию территории, сбору и вывозу мусора, благоустройству прилегающих территорий.

Во время субботников было собрано и вывезено более 5 тысяч кубометров мусора, убрано 75 тысяч квадратных метров территории военных городков, сообщает пресс-служба Северного флота.