На Донецком направлении в течение суток уничтожены более 340 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная гаубица «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 19 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одесса, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск продолжили успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту. Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области.

Ударами авиации и огнём артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. В районе населённого пункта Песчаное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны. Потери противника за сутки составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем успешно отражено 25 атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Северное и северо-западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики.

Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Часов Яр, Торецк и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

В течение суток уничтожены более 340 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная гаубица «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», огнём артиллерии, ударами оперативно-тактической и армейской авиации отражены четыре атаки противника в районах населённых пунктов Кармазиновка, Шипиловка, Кременная и Белогоровка Луганской Народной Республики. Нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новосадовое, Ямполовка и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

В районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

Кроме того, в районе населённого пункта Ямполь Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны.

Потери противника за сутки составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака противника в районе населённого пункта Работино Запорожской области.

Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Приютное Запорожской области, Макаровка и Ровнополь Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

На Запорожском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Новопокровка и Малая Токмачка Запорожской области.

В районе населённого пункта Марфополь Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

Кроме того, уничтожено семь складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Березовое Днепропетровской области, Малая Токмачка, Работино, Преображенка, Успеновка и Новояковлевка Запорожской области.

Потери противника за сутки на данных направлениях составили более 170 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубица «МСТА-Б», три орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения в течение прошедших суток уничтожены до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток поражено 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 106-ти районах.

В районе города Запорожье уничтожена база горюче-смазочных материалов ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Раздольное Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Кутьковка Харьковской области сбит украинский вертолёт Ми-8.

За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено восемнадцать беспилотных летательных аппаратов противника в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Кременная, Берестовое, Приволье Луганской Народной Республики, Красная Гора, Опытное, Покровское, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Пологи, Любимовка и Федоровка Запорожской области».

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