Подросшая цена на нефть подтолкнула Минфин к покупке валюты

Минфин РФ впервые с марта прошлого года будет покупать валюту по бюджетному правилу — суммарно в период с 15 января по 4 февраля 2021 года направит на это 106,3 миллиарда рублей, по 7,1 миллиарда рублей в день, сообщило министерство.

«Ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2021 года в размере +73,5 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объёма нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2020 года составило +32,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Таким образом, совокупный объём покупки иностранной валюты по бюджетному правилу составит 106,3 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 15 января по 4 февраля, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 7,1 млрд рублей, сообщает министерство.

Минфин РФ по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в ЦБ для последующего перечисления в ФНБ. Когда цена нефти ниже установленного правилом уровня (в 2021 году это 43,3 доллара за баррель), валюта, напротив, продается, а полученные средства идут на финансирование дефицита бюджета. В текущем году, как и в прошлом, Минфин исходит из прогнозного уровня добычи нефти, который не учитывает сокращение в рамках сделки ОПЕК+, поэтому фактическая цена отсечения для пополнения ФНБ будет выше 43,3 доллара.