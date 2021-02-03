Оперштаб Мурманской области принял решение отменить часть «ковидных» ограничений.

2 февраля на заседании оперативного штаба губернатор Андрей Чибис сообщил о снятии ряда ограничений, введенных ранее из-за пандемии COVID-19. Это стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе.

Работодатели смогут вернуть в очный формат работы 20% сотрудников. Количество работающих в дистанционном режиме сократили с 50% до 30%. В медучреждениях в ближайшее время возобновят профосмотры и диспансеризацию определенных групп детского и взрослого населения. В торговых центрах разрешили возобновить работу так называемым «островкам», то есть тем предпринимателям, которые не имеют собственного зала. Фудкорты смогут работать наряду с кафе с соблюдением правил эпидбезопасности, а подросткам разрешили посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

После того, как постановление будет опубликовано, число участников конференций и рабочих встреч можно будет увеличить до 50. Частные организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры и искусства, вновь могут проводить представления и концерты. Им рекомендуют принимать оплату билетов преимущественно бесконтактным способом. Но теперь это уже не строгое правило. Заполняемость кинотеатров, Мурманского океанариума, театров, дворцов (домов) культуры и филармонии увеличена с 50% до 75%.

Снова можно устраивать досуговые мероприятия на открытом воздухе. Физкультурные мероприятия разрешено проводить с условием, что общее число участников не больше 150 человек. Если состязания проводятся на открытом воздухе или в закрытом спортивном сооружении, не имеющем трибун, то важно соблюдать социальную дистанцию. Если помещение оборудовано местами для болельщиков, то рассадка должна осуществляться в «шахматном» порядке из расчета 50% от количества посадочных мест.

«Мы видим, что предпринятые нами меры сработали. Стабилизации обстановки мы добились и благодаря тому, что северяне отнеслись бережно друг к другу и соблюдают меры эпидбезопасности: носят маски, используют санитайзеры. За это я всех жителей области хочу поблагодарить. Если тенденция снижения заболеваемости сохранится, то мы сможем постепенно снимать и другие ограничения», – сказал Андрей Чибис.

Решения приняты региональным правительством с учётом предложений Главного санитарного врача по Мурманской области. Соответствующее постановление правительства Мурманской области в ближайшее время будет опубликовано на официальном портале, сообщает региональное Министерство информационной политики.