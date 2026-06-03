Подростки Мурманской области вышли на рынок труда: кем хотят работать школьники и сколько готовы платить работодатели

Этим летом в Мурманской области* работу ищут почти 800 подростков. Чаще всего юные соискатели рассматривают работу в сферах обслуживания, складской логистики и доставки. Летом школьники могут работать полную разрешенную законом смену, что делает сезонную занятость особенно привлекательной для молодых соискателей, отмечают эксперты ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Самой популярной специализацией среди подростков стала работа официантом, барменом или бариста — на неё приходится 10% от общего числа резюме юных соискателей. Также в топ-5 вошли профессии упаковщика, комплектовщика и маркировщика — 10%, курьера и почтальона — 8%, разнорабочего — 8%, менеджера по продажам и уборщика — 7%.

Наиболее востребованным типом занятости среди школьников остаётся постоянная работа — её выбирают 44% молодых соискателей. Подработку предпочитают 9%, стажировки — 1%. Волонтёрская деятельность пользуется минимальным спросом. При этом почти половина подростков (47%) хотели бы работать на территории работодателя. Удалённый формат привлекает 3% молодых соискателей, гибридный и разъездной — по 1%.

На данный момент для подростков открыто более 2,7 тысячи вакансий по всей России, в том числе в Мурманской области. Чаще всего работодатели ищут курьеров (0,5 тысячи вакансий), промоутеров (0,5 тысячи), упаковщиков (0,4 тысячи) и продавцов (0,3 тысячи). По 0,2 тысячи предложений доступно для аниматоров, сборщиков заказов и официантов, а по 0,1 тысячи — для таргетологов, догситтеров и специалистов колл-центров.

Условия оплаты на этих позициях различаются в зависимости от нагрузки и специфики задач. Почасовая оплата выше всего у догситтеров (1–2 тысячи рублей в час), аниматоров (1–1,3 тысячи рублей) и уборщиков (0,8–1,4 тысячи рублей), а таргетологам предлагают 0,5–1 тысячи рублей.

За одну смену больше всех потенциально могут заработать курьеры — 3–5 тысяч рублей, упаковщики — 1,5–2,5 тысячи рублей. Более скромный доход предлагают расклейщикам объявлений — 1,2–2,3 тысячи рублей за смену, и промоутерам — 2 тысячи рублей.

При ежемесячной оплате лидируют официанты и сборщики заказов (от 50 тысяч рублей). Работникам колл-центров предлагают 40 тысяч рублей, разнорабочим — 35 тысяч рублей, няням и озеленителям — по 30 тысяч рублей, фотографам — от 25 до 40 тысяч рублей, а продавцам — от 27 до 30 тысяч рублей.

«По закону официально начать работать можно с 16 лет, однако при согласии родителей или органов опеки трудовой договор разрешено заключать уже с 14-15 лет, а для творческой работы – и до достижения 14 лет. При этом работодатели обязаны строго следить за графиком несовершеннолетних сотрудников. Закон защищает их от перегрузок: в период летних каникул подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, а от 16 до 18 лет — не более 35 часов. Правило о сокращении рабочего времени из-за учёбы летом не применяется, что позволяет ребятам трудиться полную разрешенную смену», — комментирует Александр Кузнецов, юрист hh.ru по трудовому праву.

* - команда исследований hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала более 300 тысячи резюме подростков, в том числе из Мурманской области.