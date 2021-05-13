Подростки превратили старую лодку в арт-объект

15 мая акция «Ночь музеев» стартует в Городском историко-краеведческом музее Полярного с открытия новой городской достопримечательности – яркого арт-объекта, который создали девять подростков Полярного совместно с художниками кураторами Марией Михайленко и Юрием Шачневым.

Превращение старой лодки в арт-инсталляцию прошло благодаря реализации проекта «Екатерининский ArtBoat», поддержка которого предоставлена победителю конкурса «Практики личной филантропии и альтруизма» Благотворительного фонда Владимира Потанина сотруднику музея Анастасии Князевой. В течение пяти месяцев участники знакомились с историей стрит-арта, учились создавать теги, готовили трафареты. Свои первые шаги по работе с аэрозольными баллонами юные райтеры также осуществили на базе музея. Теперь их первые творения стали частью подсобных помещений учреждения.

Поддержку в работе по созданию объекта оказало Мурманское региональное отделение Союза машиностроителей России. Судоремонтники 10-го судоремонтного завода подготовили лодку к росписи и предоставили помещения для проведения самой творческой части проекта.

Музей ждёт всех 15 мая с 15.00 на презентации нового уличного арт-объекта!