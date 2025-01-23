Подростков приглашают погрузиться в мир нейросетей в новом сезоне онлайн-проекта «Учимся сами, обучаем ИИ»

В Мурманской области начался отбор конкурсантов на Всероссийский просветительский онлайн-проект «Учимся сами, обучаем ИИ». К участию приглашаются подростки от 12 до 16 лет, которые интересуются созданием контента с помощью искусственного интеллекта.

«Это уже третий сезон совместного проекта с Всероссийским добровольным пожарным обществом, который стартовал в 2023 году. Его участниками за это время стали почти 200 человек. Многие ребята подружились между собой, а также поддерживают связь с кураторами просветительского курса, но что самое главное – продолжают изучение нейросетей», – сообщила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Всех школьников, кто только готовится открыть для себя мир ИИ и тех ребят, кто уже знаком с искусством взаимодействия с нейронными сетями, приглашают подать заявку, написав небольшое эссе на тему «Огонь нейросетей: мое отношение к нейронным сетям».

«Это творческая работа позволяет нам увидеть заинтересованность и желание подростков стать участниками онлайн-курса. В рамках программы (помимо вебинаров с участием соответствующих специалистов) их ожидают не только лекционные и практические занятия, но также конкурсные состязания, в рамках которых они продемонстрируют полученные знания и свое мастерство», – пояснила промпт-инженер, руководитель музейно-выставочного центра Главного управления МЧС России по Мурманской области Татьяна Абрамова.

Работы принимаются на электронную почту организаторов konkurs@vdpo.ru, а список участников, прошедших отбор, станет известен 9 февраля.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, курс изучения различных генеративных нейронных сетей будет проходить в онлайн-формате с февраля по апрель 2025 года — еженедельно по пятницам с 16 часов по московскому времени. В программу войдут вебинары, практикумы и мастер-классы, связанные с созданием творческих работ по истории пожарно-спасательного дела в России при помощи нейросетей и платформ с инструментами искусственного интеллекта.

Дополнительная информация и подробности на сайте вдпо.рф.

Организаторы проекта – Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО) и Министерство цифрового развития Мурманской области при поддержке Главного управления МЧС по Мурманской области.