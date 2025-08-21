Подрядчик Фонда капремонта Мурманской области наладил производство кровельных материалов

На Севере есть сложности с производством строительных материалов. Один из подрядчиков Фонда капремонта Мурманской области, помимо строительных работ, развивает собственное производство профлиста — кровельного покрытия. Завод расположен в Мурманске.

Генеральный директор предприятия Станислав Шушаков рассказал, что производственный цикл начинается с закупки металлических рулонов, поступающих от крупных поставщиков. Затем следует индивидуальный раскрой материала согласно заявленным заказчиком параметрам, что исключает лишние отходы и снижает издержки. Профлисты упаковываются таким образом, чтобы монтажники могли начать работу без дополнительной сортировки, прямо с момента прибытия груза на объект.

Производство позволяет компаниям, участвующим в капитальном ремонте многоквартирных домов в Мурманской области, сократить сроки реализации проектов и снизить стоимость работ.

«Раньше у нас строительные материалы в основном приобретались в средней полосе и Московской области. Это сказывалось на времени поставки материалов. Сейчас наши строители используют материалы, такие как металлокассеты и профлист. Металлокассеты – это фасадные материалы, профлист – это кровельное покрытие. Производитель, который работает у нас, в целом готов полностью закрыть все объёмы по капитальным ремонтам», – рассказала генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«Мы хорошо знаем, с какими проблемами сталкиваются на стройке, потому что сами этим занимаемся. Уверены, что наша продукция позволит сделать капитальный ремонт домов доступнее и быстрее», — прокомментировал учредитель компании Сергей Бойко.

Как отмечает региональное Министерство строительства, в 2025 году запланировано проведение работ в 689 домах Мурманской области, общий объем финансирования составляет около 11,6 млрд рублей. В рамках плана «На Севере — жить!» в Мурманской области капитально отремонтируют 119 домов, а благодаря программе реновации ЗАТО, которую инициировал губернатор Андрей Чибис, запланирован капремонт в 106 многоквартирных домах на сумму 1,5 млрд рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552050/#&gid=1&pid=5