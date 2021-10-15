Подрядчик готов к зимнему обслуживанию региональных и федеральных дорог в зоне «Центр» Мурманской области

Продолжается работа по мониторингу обеспечения безопасного и бесперебойного передвижения транспортных средств в зимний период на автомобильных дорогах Мурманской области.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Артём Гришин и начальник «Мурманскавтодора» Владислав Алиев посетили производственную базу ООО «Мурманавтодор» в ходе подготовки к зимнему периоду. На базе подрядная организация размещает противогололедные материалы и специальную технику, которая обслуживает отрезок федеральной дороги Р-21 «Кола» до Оленегорска, а также основные магистрали от Мурманска в сторону Лотты и Териберки.

Эксплуатационные характеристики дорог и безопасность передвижения по ним существенно зависят от качества проведения противогололедных мероприятий в холодный период года.

Министр осмотрел технику и ремонтные мастерские, а также убедился в достаточном запасе противогололедных материалов для эффективного зимнего содержания дорог нашего региона.

«Подрядчик к зиме готов, – подытожил министр. – В самое ближайшее время мы уже ожидаем неприятные погодные условия, заморозки. Еще раз хочу призвать всех автолюбителей своевременно сменить летний вариант резины на зимний».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в целях обеспечения эффективного развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области и улучшения их технического состояния, подрядная организация согласно регламенту предоставления информации в диспетчерскую службу «Мурманскавтодора», передает оперативные данные по текущей обстановке на сети обслуживаемых дорог.

Диспетчерская служба «Мурманскавтодора» работает в круглосуточном режиме, звонки принимаются по номеру 8(8152) 21-40-70.

Информация для участников дорожного движения о закрытии проезда и состоянии автодорог оперативно размещается на сайте ООО «Мурманскавтодор»: www.madroad.ru. О недостатках содержания на дорогах можно сообщить в онлайн-приемную с приложением фото/видео материала по номеру +7(921)178-61-27. Доступно в мессенджерах «Telegram», «WhatsApp» или «Viber».