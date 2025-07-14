Подрядчик из Чеченской Республики включён в РНП за срыв ремонта дорог в Мурманске

Обществу предстояло выполнить работы по капитальному ремонту двух перекрестков в областном центре: проспекта Героев-североморцев – улицы Алексея Хлобыстова, улицы Академика Книповича – Полярные Зори.

Как сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, контракты были заключены на общую сумму 51 млн рублей, подрядчику предстояло отремонтировать участки дорог до 31 августа 2024 года. На сегодняшний день обществом выполнена только часть работ.

Заказчик расторг контракт и обратился в Мурманское УФАС.

Ведомство признало действия общества недобросовестными и включило в РНП сроком на два года.