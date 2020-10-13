Подрядчик приступил к укладке асфальта на дополнительном объекте дорожного нацпроекта в Мурманске

В Мурманске продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день укладка асфальта завершена на 21 объекте улично-дорожной сети столицы Заполярья.

Сегодня подрядчик приступил к укладке нового покрытия и на дополнительном объекте – еще одном участке улицы Промышленная.

«Эти работы стали возможны благодаря переносу неиспользованных объемов с других контрактов, – рассказал заместитель главы администрации города Мурманска, председатель комитета по развитию городского хозяйства Эдуард Кольцов. – Дополнительно будет приведено в порядок еще 5000 квадратных метров дороги. Подрядчик уже приступил и планирует закончить в течение нескольких дней. Безусловно, мы контролируем соблюдение технологии».

Всего в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировано привести в порядок 40 объектов улично-дорожной сети на территории Мурманской области, 27 из которых – в Мурманске.