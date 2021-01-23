Подрядчик разрабатывает проекты по замене бойлеров в 31 многоквартирном доме в Мурманске и Кандалакше

Продолжается работа по выполнению поручения губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по замене вышедших из строя бойлеров. Подрядчик, с которым 25 декабря был заключён договор на выполнение этих работ, обследует техническое состояние тепловых пунктов с бойлерами и разрабатывает проекты по их замене.

На сегодняшний день в 20 многоквартирных домах проведено обследование технического состояния тепловых пунктов с бойлерами, по 17 домам составлены и согласованы с управляющими организациями технические отчеты по результатам обследований домов, по 8 домам технические отчеты и принципиальные схемы монтажа бойлеров с их обвязкой согласованы с ресурсоснабжающей организацией и ведется разработка проектной документации.

«После разработки проектной документации, она должна пройти согласование с ресурсоснабжающей организацией и государственную экспертизу как технической, так и сметной частей. Имея на руках проектную документацию с положительным заключением Госэкспертизы, подрядчик приступит к выполнению работ непосредственно в многоквартирных домах. Сами работы по монтажу бойлера с обвязкой и проведением пуско-наладки займут не более месяца на каждом объекте», – отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

Как подчеркнул Федор Денисов, согласно графику работы по монтажу водоподогревателей должны начаться не позднее 21 марта этого года.

Напомним, что 31 вышедший из строя бойлер в Мурманске и Кандалакше заменят за счёт средств субсидии из областного бюджета, сообщает Министерство строительства Мурманской области.