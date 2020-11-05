Подрядчик заменил аварийное крыльцо одного из подъездов дома №70 по проспекту Ленина в Мурманске

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов и жительница дома №70 по проспекту Ленина Надежда Буркова, дочь легендарного капитана, оценили качество нового деревянного крыльца.

Напомним, Надежда Константиновна обратилась в Фонд капремонта с просьбой заменить прежнее аварийное крыльцо, которое не было приведено в порядок во время капитального ремонта дома в 2018 году. По поручению Федора Денисова подрядчик за выходные заменил каркас деревянной конструкции.

Как отметила Надежда Буркова, её дочь отправила три письма об аварийном состоянии крыльца подъезда №6, на призыв о помощи откликнулся только фонд. Теперь спускаться и подниматься по новым деревянным ступенькам стало удобно и безопасно.

«Подчеркну, это временное решение – капитально отремонтировать входные группы этого дома не представляется возможным из-за наступающей зимы. В проекте капитального ремонта объекта, который проходил в 2018 году, приведение в порядок входных групп было. По каким причинам эти работы не были выполнены, я не могу сказать. Однако мы обследуем весь дом, выявим какие есть гарантийные замечания и какие допущены недоделки, составим акт и будем настаивать на их устранении подрядчиком», – отметил Федор Денисов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, предполагается, что уже в следующем летнем сезоне рабочие приступят к капитальному ремонту крыльца не только подъезда №6, но и остальных входных групп этого дома.