Подрядчик завершил возведение «коробки» будущего бассейна в Североморске

В рамках программы реновации ЗАТО в Североморске продолжается строительство крытого бассейна. Он расположен в районе площади Мужества. Подрядчик уже завершил возведение несущих конструкций и стен здания. В конце прошлой недели ход работ на объекте проконтролировали заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алла Истомина и региональный министр строительства Алексей Грачиков.

«Мы знаем, с каким нетерпением жители столицы Северного флота ждут этот объект, но надо набраться терпения – осталось немного. Подрядчик делает всё, чтобы сдать крытый бассейн как можно быстрее», – отметила Алла Истомина.

На сегодняшний день уже готов фундамент здания, завершён монтаж несущих металлоконструкций и сэндвичпанелей. Сейчас активно идут работы по устройству кровли, возведению внутренних кирпичных перегородок, бетонированию внутренних перекрытии и устройство внутренних систем инженерно-технического обеспечения. В ближайшее время ожидается поставка чаш обоих бассейнов на стройплощадку. После чего подрядчик незамедлительно приступит к их монтажу.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, по проекту бассейн будет оснащен спортивным залом с местами для размещения зрителей, иметь две чаши: большую и маленькую, а также в сооружении будут располагаться необходимые вспомогательные помещения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/