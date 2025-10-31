НАРКОЛОГ — ВРАЧ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ВЕРНУТЬСЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИАВИАПЕРЕВОЗКИ И ИХ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Подрядчикам Фонда капитального ремонта Мурманской области напомнили о неукоснительном соблюдении техники безопасности

В Мурманской области продолжается реализация краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов. Несмотря на большой объём и высокие темпы работ, техника безопасности на объектах должна соблюдаться неукоснительно. Об этом на встрече с подрядчиками говорили генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова и директор Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» Вячеслав Придатченко.

«Сейчас наступает очень важный и опасный период: с одной стороны необходимо ускориться и выполнить работы по капремонту домов до конца года, с другой сокращение светового дня и неустойчивая погода с переходом через ноль повышают уровень опасности», – отметила Юлия Барсукова.

Об этом говорил и Вячеслав Придатченко, имеющий огромный стаж работы в строительной отрасли. Он призвал чаще проводить инструктажи, проверять средства индивидуальной защиты, в том числе страховочные пояса, и устраивать внеплановые проверки.

«Чаще говорите с людьми, напоминая, что сэкономленная где-то минута может стоить им жизни, а ведь их ждут дома. В таких беседах включается человеческий фактор. И помните, задача проверяющих – не наказать вас, а выявить ваши тонкие места, чтобы вы могли вовремя предотвратить возможную трагедию», – обратился к подрядчикам Вячеслав Иванович.

Как отмечает региональное Министерство строительства, всего с 2019 года в Мурманской области капитально отремонтированы 2284 многоквартирных дома, в том числе в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!». В 2025 году запланирован капитальный ремонт 702 многоквартирных домов. Работы в 325 домах планируется завершить в 2026 году.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556264/#&gid=1&pid=2

