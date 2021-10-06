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Мурманская область. Арктика (16+)06.10.21 17:00

Подрядчики готовы к зимнему содержанию автомобильных дорог региона

В Мурманской области продолжается работа по обеспечению безопасного и бесперебойного передвижения транспортных средств на автодорогах и искусственных сооружениях в зимний период. Работоспособность дорог и безопасность передвижения по ним зависят от качества их подготовки к зиме и проведению противогололедных мероприятий в холодный период года.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Артём Гришин и начальник «Мурманскавтодора» Владислав Алиев посетили производственную базу ООО «Технострой», где подрядная организация хранит противогололедные материалы. На базе министр также осмотрел специальную технику, которая будет работать зимой на дорогах северной части региона.

«Мы заранее в плановом порядке готовились к зимнему сезону, поэтому уже сейчас хорошо подготовлены, – отметил министр. –  Первая выездная проверка прошла на базе, которая будет обслуживать дороги зоны «Север». Мы обязательно посетим зоны «Центр» и «Юг». По информации подрядчиков, к зиме всё готово».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, подрядная организация подготовила оборудование для обслуживания дорог федерального, регионального значения и некоторых муниципальных дорог. Дорожными организациями Мурманской области ведётся ежедневный мониторинг погодных условий для эффективного зимнего содержания дорог нашего региона.

Водителям напоминают об обязательном соблюдении правил дорожного движения, выборе правильного скоростного режима и своевременной замене шин.

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