Подрядчики завершают капремонт поликлиник в Оленегорске и Умбе

Капитальный ремонт поликлиник Мурманской области в рамках президентского национального проекта «Здравоохранение» активно продолжается. Подрядчики в 2023 году завершают работы в поликлинике Оленегорской центральной городской больницы и поликлинике Терского филиала Кандалакшской центральной районной больницы в Умбе.

Специалисты обновили фасады и кровлю зданий, отремонтировали внутренние помещения, заменили окна, двери инженерные сети. Рабочие привели в порядок пандусы, цоколь.

В Оленегорске смонтировали у поликлиники входную группу, в Умбе в числе работ было устройство проемов и перегородок.

«Капремонт обоих объектов находятся на завершающей стадии, подрядные организации готовятся сдать объекты», – заявил исполняющий обязанности министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Руководитель ведомства сообщил, что строители ещё трудятся над поликлиникой Апатитско-Кировской центральной городской больницы. Эти работы начались в марте 2023 года и должны завершиться в 2024 году.

По состоянию на конец декабря завершены работы по ремонту кровли.

Напомним, в 2023 году были обновлены поликлиники в Кандалакше, в Мурмашах, в Ревде и на улице Карла Маркса в Мурманске. Также в июле после капитального ремонта открыла свои двери детская поликлиника в Заполярном.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, капитальный ремонт поликлиник проводится в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», являющегося частью национального проекта «Здравоохранение», а также стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru