Подрядчику поручено обеспечить безопасный и комфортный проезд по автоподъезду к Териберке для гостей и участников Арктического фестиваля «Териберка»

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин провёл осмотр объектов, ремонтируемых в регионе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В рабочей поездке также приняли участие заместитель начальника Мурманскавтодора Павел Ворон и директор подрядной организации ООО «Север Строй» Оганес Геворкян.

Так, в ходе поездки глава ведомства осмотрел 5 участков автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами (км 33 - км 42, км 45 - км 49, км 50 – км 52, км 53 – км 54, км 54 - км 63), общая протяжённость ремонта 25 километров. По договору срок окончания работ – осень 2023 года, но с подрядчиком прорабатывается вопрос выполнения основных работ уже в этом году.

Помимо основных работ по ремонту покрытия, на автодороге Кола – Серебрянские ГЭС есть участки, которые требуют оперативного устранения дефектов и аварийных ям. В рамках госконтракта на содержание подрядчик проводит ямочный ремонт с км 64 по км 81.

В ходе поездки Артём Гришин обратил внимание подрядной организации на приведение дорожных знаков и разметки в соответствие с проектом организации дорожного движения, а также на необходимость обозначения временными знаками опасных участков.

В 2021 году началась реконструкция моста через реку Мартимъявр. Сооружение расположено на автодороге Кола – Серебрянские ГЭС км 97+935 и было построено в 1964 году Управлением строительства «Севгидрострой». Полная длина моста составляет 30,4 метров, ширина моста по свесам поперечин составляет 7,25 метров. Сейчас объект находится в высокой степени готовности, завершены земляные работы, реализуется обустройство дорожной одежды на подъездах. Работы по реконструкции сооружения будут завершены в июле текущего года.

Также был осуществлён выезд на автоподъезд к селу Териберка. На объекте реконструкции «автоподъезд к селу Териберка км 10 - км 20» выполнена подготовка территории строительства и согласована схема организации дорожного движения.

На следующем участке (км 20 – км 35) работы планируется выполнить в рамках капитального ремонта под нормы IV категории. Проектной документацией предусмотрено строительство 17 водопропускных сооружений, устройство покрытия капитального типа, обустройство примыканий, переустройство инженерных коммуникаций, установка технических средств организации дорожного движения. Завершение всех запланированных видов и объёмов работ определено 30 сентября 2024 года.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, министр также поручил подрядчику обеспечить безопасный и комфортный проезд по автоподъезду к Териберке для гостей и участников Арктического фестиваля «Териберка», который пройдёт 16-17 июля 2022 года. Срок работ по профилировке дорожного полотна – до 16 июля. Кроме того, будет составлен график дежурства техники на время проведения фестиваля.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/