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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.20 08:30

Подрядчику предстоит провести работу над ошибками - переделать ремонт двора в посёлке Зверосовхоз

Заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова проверила реализацию региональной программы по благоустройству дворовой территории в поселке Зверосовхоз. В рабочей поездке её сопровождали глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глав администрации гп. Кильдинстрой Сергей Селиверстов.

В этом году в посёлке Зверосовхоз, который входит в состав гп. Кильдинстрой, реализуется сразу две региональных программы по благоустройству дворовых территорий. В рамках «формирования комфортной городской среды» здесь должны были привести в порядок двор возле домов № 9 и № 10 на улице Набережной. По программе «инициативное бюджетирование» здесь же должны были установить мини-футбольное поле с воротами, баскетбольными кольцами и воркаут зону. Из бюджета на эти цели выделялось порядка 4 миллионов 200 тысяч и 1 миллиона 600 тысяч рублей соответственно.

Тендер выиграла компания из Кандалакши. По проекту во дворе должен был быть обустроен тротуар, внутри новой парковой зоны проложены пешеходные дорожки из плитки, установлено освещение, скамейки, урны и красивые клумбы. Работы начались еще в июле, однако объект не сдан до сих пор! Более того, часть уже сделанных работ, в частности по укладке плитки, подрядчику придется переделывать. Она стала «гулять» так как уложили её не на подложку из щебня, а просто на песок. На это в рамках инспекции указала Оксана Астахова.

Подрядчику дана неделя на переделку некачественно уложенных участков. До конца этой недели работники обязались, и установить опоры освещения. Параллельно начинается работа по обустройству футбольного поля и зоны тренажёров, сообщает администрация Кольского района.

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