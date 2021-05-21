Подрядная организация, просрочившая выполнение работ по капремонту дома на ул. Карла Либкнехта в Мурманске, заплатит неустойку

Прокуратура Ленинского округа Мурманска сообщила о проведении досудебной претензионной работы в части взыскания неустойки с ООО «ИН-СТРОЙ», выполнявшего капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного дома №23 по ул. Карла Либкнехта в соответствии с договором, заключенным 15 июня 2020 г. с НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в МКД в Мурманской области» (НКО «ФКР»). Ранее активисты ОНФ неоднократно обращали внимание надзорного органа на нарушение сроков капремонта нескольких домов в Мурманске.

«В соответствии с проектной документацией, работы по реконструкции дома №23 по ул. Карла Либкнехта включали сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков и пр. Срок – не позднее 1 ноября 2020 г., в который подрядчик не уложился. В связи с этим в адрес ООО «ИН-СТРОЙ» 26 ноября 2020 г. было направлено уведомление о расторжении договора», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.

В прокуратуре также сообщили о том, что в ходе проверки в деятельности НКО «ФКР» были выявлены нарушения, в том числе, при организации и контроле за качеством выполнения работ в МКД №23 по ул. Карла Либкнехта, в связи с чем надзорное ведомство внесло представление в адрес генерального директора организации. В настоящее время фондом ведутся работы по устранению выявленных нарушений.