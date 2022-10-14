Подрядной организации в Кировске, выполняющей работы по благоустройству, направят требование об оплате неустойки

Подрядной организации ООО «Ремдорстрой», которая выполняет работы по благоустройству территории сквера у горбольницы (просп. Ленина) в Кировске, будет направлено требование об уплате неустойки из-за срыва сроков сдачи объекта.

Территория благоустраивается в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и была выбрана жителями города в ходе Всероссийского голосования на платформе 51.gorodsreda.ru.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, у подрядной организации возникли проблемы со своевременностью поставки оборудования и материалов от поставщиков. Заказчик работ – МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» и Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области в ежедневном режиме контролируют ситуацию. Нынешние погодные условия позволяют проводить оставшиеся виды работ. ООО «Ремдорстрой» обязуется сдать объект в срок до 20 октября.

Фото: https://gov-murman.ru