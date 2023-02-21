Подрядные организации региона приглашают принять участие в аукционе на выполнение работ по ремонту мостов
Государственным областным казенным учреждением по управлению автомобильными дорогами Мурманской области объявлены электронные аукционы для определения подрядных организаций на выполнение работ по ремонту двух мостовых сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Оба объекта расположены на автомобильной дороги общего пользования регионального значения Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами.
Мост через реку Малая Средняя расположен на км 23+185. Общая длина моста составляет 22,3 метра. Год постройки 1990-й. Последний планово-предупредительный ремонт проводился в 2003 году. Заявки на аукцион принимаются до 2 марта 2023 года. Дата подведения итогов 6 марта 2023 года.
Мост через реку Средняя расположен на км 28+390. Общая длина моста составляет 59,20 м. Год постройки 1991. Последний планово-предупредительный ремонт проводился в 2005 году. Заявки на аукцион принимаются до 28 февраля 2023 года. Дата подведения итогов 2 марта 2023 года.
Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в соответствии с техническим заданием на указанных мостах будут отремонтированы дорожные полотна, пролётные строения, восстановлены защитные слои элементов опор, фундаментов, оснований. В планах – устройство водоотводных сооружений, укрепление откосов.
Согласно контрактам, все работы на мостах должны быть завершены к 1 ноября 2023 года.