Увеличена общая сумма налогового вычета, в том числе на услуги в сфере физической культуры и спортаЖаркий июль, или На какие товары и услуги вырастут цены в середине лета
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.07.24 14:30

Подсобный рабочий, продавец-кассир и уборщик - наиболее востребованные на рынке труда работники в Апатитах

Администрация г. Апатиты с подведомственной территорией подвели итоги первого полугодия текущего года на рынке труда города Апатиты.

За январь-июнь 2024 года в Апатитский кадровый центр поступило 2661 заявление о предоставлении государственных услуг, в том числе за содействием в поиске подходящей работы обратились 995 граждан. Признано в установленном порядке безработными 228 человек.

По состоянию на 30 июня этого года удельный вес безработных в численности населения в трудоспособном возрасте, составил 0,4%.

На регистрационном учёте с целью поиска подходящей работы состоит 301 человек, в том числе 120 безработных граждан. Получают пособие по безработице 80 человек.

За январь–июнь 2024 года в службу занятости предприятиями и организациями было заявлено 1447 вакансий. На 30 июня текущего года Апатитский кадровый центр располагал сведениями о наличии 584 вакантных мест. Коэффициент напряженности 0,27 (нагрузка на 1 вакансию).

Наибольший спрос на специалистов отмечен в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в розничной и оптовой торговле, в научной и профессиональной сфере, в государственном управлении, в торговле.

Наиболее востребованы на рынке труда работники, имеющие следующие профессии и специальности: рабочие: подсобный рабочий, продавец-кассир, уборщик, электромонтер, водитель автомобиля, полицейский-водитель, плотник; служащие: администратор, специалист, инженер, мастер, лаборант-исследователь.

На учёте в качестве безработных больше всего состоит: водителей автомобиля, грузчиков, продавцов, подсобных рабочих, менеджеров, специалистов.

Доля безработных граждан с низкой мотивацией к труду (по результатам первичного профилирования) составляет 16%.

С начала года трудоустроено 557 человек или 56,0% от числа граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы.

Средний период трудоустройства составил 47 дней. Средний период безработицы 102 дня.

В оплачиваемых общественных работах приняли участие 88 человек.

 

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/510297/#&gid=1&pid=1

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Кронштадтская крепость. Страницы истории». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)За прибавкой к зарплате скоро обратятся кладовщики, секретари и офис-менеджеры-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок продолжают расти, доллар США умеренно дорожает к основным валютам-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в тройке лучших атомных станций России-PRO ЖКХ (18+)На котельной в Коле обновят основное и вспомогательное оборудование-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика