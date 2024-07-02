Подсобный рабочий, продавец-кассир и уборщик - наиболее востребованные на рынке труда работники в Апатитах

Администрация г. Апатиты с подведомственной территорией подвели итоги первого полугодия текущего года на рынке труда города Апатиты.

За январь-июнь 2024 года в Апатитский кадровый центр поступило 2661 заявление о предоставлении государственных услуг, в том числе за содействием в поиске подходящей работы обратились 995 граждан. Признано в установленном порядке безработными 228 человек.

По состоянию на 30 июня этого года удельный вес безработных в численности населения в трудоспособном возрасте, составил 0,4%.

На регистрационном учёте с целью поиска подходящей работы состоит 301 человек, в том числе 120 безработных граждан. Получают пособие по безработице 80 человек.

За январь–июнь 2024 года в службу занятости предприятиями и организациями было заявлено 1447 вакансий. На 30 июня текущего года Апатитский кадровый центр располагал сведениями о наличии 584 вакантных мест. Коэффициент напряженности 0,27 (нагрузка на 1 вакансию).

Наибольший спрос на специалистов отмечен в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в розничной и оптовой торговле, в научной и профессиональной сфере, в государственном управлении, в торговле.

Наиболее востребованы на рынке труда работники, имеющие следующие профессии и специальности: рабочие: подсобный рабочий, продавец-кассир, уборщик, электромонтер, водитель автомобиля, полицейский-водитель, плотник; служащие: администратор, специалист, инженер, мастер, лаборант-исследователь.

На учёте в качестве безработных больше всего состоит: водителей автомобиля, грузчиков, продавцов, подсобных рабочих, менеджеров, специалистов.

Доля безработных граждан с низкой мотивацией к труду (по результатам первичного профилирования) составляет 16%.

С начала года трудоустроено 557 человек или 56,0% от числа граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы.

Средний период трудоустройства составил 47 дней. Средний период безработицы 102 дня.

В оплачиваемых общественных работах приняли участие 88 человек.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/510297/#&gid=1&pid=1