Подтопление грозит мосту на станции Лопарская

2 июня заместитель главы администрации Кольского района Сергей Сергун провёл рабочее совещание с главами городских и сельских поселений, а также с руководителями управляющих компаний и ТСЖ района. В повестке дня три вопроса. Уборка территорий от мусора, оставшегося после зимне-весеннего периода, меры противодействия распространению коронавирусной инфекции и проведение аварийных работ в муниципальных образованиях.

По распоряжению губернатора региона мусор во всех муниципалитетах в Заполярье должны были убрать к 1 июня. Сегодня главы Колы и сельских поселений района отчитались о проделанной работе.

По информации МКУ «ХЭС Кольского района» на всех подведомственных территориях прошли субботники. В районе волонтёры, работники бюджетных и подведомственных учреждений, а также сотрудники администраций всех уровней порядка сорока раз выходили на генеральные уборки населённых пунктов.

Задействованы в уборках и граждане, потерявшие работу во время пандемии. Их привлекают к благоустройству общественных территорий. Финансируются работы за счёт средств областного бюджета. Только в Коле к общественным работам уже привлечены четыре человека, в понедельник к ним присоединятся ещё двое.

Продолжается вывоз из муниципалитетов старых шин. АО «Управление отходами» не занимается утилизацией такого вида изделий, как и строительного мусора, который жители, зачастую, также выносят на ближайшие контейнерные площадки. Эти расходы ложатся на местные администрации. Суммы набегают астрономические. Только аренда одного грузовика стоит 10-12 тысяч. При этом работы нужно проводить регулярно, иначе жилые территории утонут в мусоре.

В Коле очередной рейд по утилизации покрышек прошёл в прошлую пятницу. С территории районного центра вывезли почти полтысячи таких изделий.

Глава администрации муниципального образования гп. Мурмаши Татьяна Баженова также подняла на совещании и вопрос об уборке обочин дорог. Если сам населённый пункт чистится регулярно, то вдоль трасс, которые находятся в ведении «Мурманскавтодора», мусор встречается с завидным постоянством. Жалуются на подрядчикой данной компании и в других муниципальных образованиях. Татьяна Александровна подчеркнула, что, конечно, на такие участки выходят мурмашинские волонтёры, но кардинально изменить ситуацию им самим не под силу.

На совещании было принято решение фиксировать все факты некачественной уборки региональных дорог и направить в правительство региона письмо с просьбой «надавить» на ответственную организацию.