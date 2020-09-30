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Мурманская область. Арктика (16+)30.09.20 09:00

Подтверждена надёжность энергосистемы Мурманской области по итогам натурных испытаний

В энергосистеме Мурманской области 27 сентября состоялись испытания, по итогу которых подтвердили стабильную работу системы автоматического регулирования (САР) гидроагрегатов Серебрянской ГЭС-15 и Серебрянской ГЭС-16 после внесения изменений в их программное обеспечение и алгоритмы работы. Испытания проходили в условиях, соответствующих условиям эксплуатации, при выделении гидроэлектростанций на энергорайон при изолированной от ЕЭС России работе.

В контрольных мероприятиях приняли участие специалисты филиала АО «СО ЕЭС» Региональное диспетчерское управление энергосистемы Мурманской области (Кольское РДУ), Карельского ПМЭС филиала ПАО «Россети ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада, филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго», филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

Руководил испытаниями первый заместитель директора – главный диспетчер Кольского РДУ Олег Горохов.

Для успешного прохождения испытаний была проведена масштабная работа, включающая разработку комплекса мер для оперативного восстановления электроснабжения потребителей, общесистемные тренировки для отработки действий, проверку готовности резервных источников питания на ГЭС и социально значимых объектах.

До начала отопительного сезона на объектах ПАО «ТГК-1» были выполнены все подготовительные операции, по согласованным с Системным оператором результатам научно-исследовательских работ проведены корректировки параметров настройки САР и индивидуальные испытания трех гидроагрегатов Серебрянской ГЭС-15 и одного гидрогенератора Серебрянской ГЭС-16.

Испытания проходили в пять этапов, предусматривающих отделение от ЕЭС России энергорайона Серебрянской ГЭС-15 и Серебрянской ГЭС-16 с нулевым небалансом генерации и потребления, с избытком генерации и с ее дефицитом, а также проверку устойчивой работы оборудования при различном сочетании состава генераторов каскада Серебрянских ГЭС. Согласно программе. в состав изолированного энергорайона вошли часть г. Мурманска, г. Североморск, п. Сафоново, п. Териберка, п. Туманый, п. Дальние Зеленцы, п. Гремиха и п. Североморск-3.

Стабильная работа систем автоматического регулирования гидроагрегатов Серебрянской ГЭС-15 и Серебрянской ГЭС-16 подтвердила правильность технических решений по корректировке параметров их настройки и надежность работы САР при выделении ГЭС на изолированный энергорайон.

«Благодаря отличной подготовке, слаженной работе специалистов, чёткой координации действий всех участников, энергосистема Мурманской области ещё раз доказала свою устойчивость и надёжность», – отметил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, корректировка параметров настройки САР проведена по итогам расследования причин аварии в энергосистеме Мурманской области, произошедшей в октябре 2018 года. Установлено, что одним из факторов, существенно усложнивших ликвидацию аварии, стало наличие в выделившемся тогда на изолированную работу энергорайоне каскада Серебрянских ГЭС с частью Мурманска и ряда населенных пунктов незатухающих периодических колебаний частоты электрического тока. Это привело к многократному обесточиванию потребителей действием автоматики и затруднило синхронизацию энергорайона с ЕЭС России. Причиной незатухающих колебаний стала некорректная работа САР гидроагрегатов.

В соответствии с решением Минэнерго России по итогам расследования причин аварии, ПАО «ТГК-1» был разработан комплекс мероприятий, обеспечивающих корректную работу гидроагрегатов при выделении на изолированной энергорайон, а также выполнена корректировка параметров настройки САР трех гидроагрегатов Серебрянской ГЭС-15 и одного гидрогенератора Серебрянской ГЭС-16.

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