«Подушка‑подружка»: в Апатитском городском Дворце культуры прошёл мастер-класс по лоскутному шитью

В Апатитах в рамках проекта «Таланты всех возрастов» в клубе «СОПКИ БЕЗ ГРАНИЦ» прошла творческая встреча — мастер‑класс «Подушка‑подружка» по лоскутному шитью.

Участниками стали молодёжь и мастера «серебряного возраста». В тёплой атмосфере участники не только создавали уютные подушки, но и делились семейными историями, связанными с тканями, обменивались опытом и вдохновляли друг друга на творчество.

Проект «СОПКИ БЕЗ ГРАНИЦ» входит в губернаторскую программу «Северное долголетие», направленную на улучшение качества жизни северян старшего поколения.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/535759/#&gid=1&pid=3