Мурманская область. Арктика (16+)27.12.25 14:00
«Подушка‑подружка»: в Апатитском городском Дворце культуры прошёл мастер-класс по лоскутному шитью
В Апатитах в рамках проекта «Таланты всех возрастов» в клубе «СОПКИ БЕЗ ГРАНИЦ» прошла творческая встреча — мастер‑класс «Подушка‑подружка» по лоскутному шитью.
Участниками стали молодёжь и мастера «серебряного возраста». В тёплой атмосфере участники не только создавали уютные подушки, но и делились семейными историями, связанными с тканями, обменивались опытом и вдохновляли друг друга на творчество.
Проект «СОПКИ БЕЗ ГРАНИЦ» входит в губернаторскую программу «Северное долголетие», направленную на улучшение качества жизни северян старшего поколения.
