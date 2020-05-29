Подведены итоги - 261 творческая работа поступила на конкурс рисунка «Предпринимательство глазами детей»

Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации с 22 апреля по 22 мая для дошкольников и младших школьников был проведён конкурс рисунка «Предпринимательство глазами детей». В связи с ограничительными мероприятиями из-за распространения коронавирусной инфекции он проводился в формате онлайн. Всего представлена 261 творческая работа детей от 2 до 15 лет.

26 мая - в «День российского предпринимательства» были подведены итоги конкурса. Рисунки были отмечены в четырёх номинациях:

«Если бы я открыл свое дело, то...»

1 место - Канева Кира (2 года), МБДОУ «Детский сад №2», с.Ловозеро;

2 место - Корянов Дмитрий (5 лет), МАДОУ № 5, Мурманская обл., г.Ковдор;

3 место - Соколов Марк (4 года), МАДОУ «Детский сад № 55», Кандалакшский р-н, с. Алакуртти.

«Мой первый бизнес-план в картинках»

1 место - Майзерова Катерина (6 лет), МБДОУ № 85 г . Мурманска; Нижникова Дарина (7 лет), МБДОУ № 57 г . Мурманска;

2 место - Певнева Полина (3 года), МБДОУ «Детский сад №8» г. Снежногорск; Шонина Юлия (7 лет), МБОУ СОШ № 23, г . Мурманска;

3 место - Зеленина Софья (6 лет), МБДОУ Детский сад №1 г. Гаджиево; Иванченко Алиса (5 лет), МБДОУ «Детский сад №1», г. Полярный.

«Портрет юного предпринимателя»

1 место - Артеменко Виктория (3 года), МБДОУ «Детский сад №7» г.Снежногорск;

2 место - Сергеев Александр (9 лет), ГОБУ «КЦПД «БЕРЕГ»-Кандалакша;

3 место - Еремин Алексей (6 лет), Детский сад № 11, пгт. Ревда.

«Бизнес -это творчество»

1 место - Веселов Иван (6 лет), МБДОУ «Детский сад № 57», пгт.Зеленоборский

2 место - Бибин Максим (7 лет), МБОУ г. Мурманска СОШ № 23;

3 место - Регентова Мила (7 лет), МБДОУ № 57 г . Мурманска.

Победителям и каждому участнику конкурса Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации направили по электронной почте сертификаты и дипломы.