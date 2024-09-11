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Мурманская область. Арктика (16+)11.09.24 11:00

Подведены итоги 35-й летней спартакиады Мурманского морского торгового порта

В минувшие выходные на турбазе «Теремок» Мурманского морского торгового порта прошла 35-я Открытая летняя спартакиада АО «ММТП». В ней приняли участие более 300 представителей двенадцати компаний и организаций Мурманска и Мурманской области: Мурманского балкерного терминала, АО «МАСКО», МТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»», ОАО «РЖД», МФ ФГУП «Росморпорт», Российского объединения судей (РОС), Совет ветеранов АО «ММТП», МЛО МВД на транспорте, ПАО «Сбербанк», АО «НТК», АО «ПОРТОВЫЙ АЛЬЯНС» и ММТП.

Соревнования проходили по 8 видам спорта.

Официальные результаты спортивного праздника:

мини-футбол

1. ММТП (Рогов Семён, Шеркунов Максим, Опарин Денис, Кирылюк Владислав, Зубков Кирилл, Кабаев Владислав);

2. МБТ (Кушнир Юрий, Пузаткин Геннадий, Пашенцев Александр, Симкин Андрей, Полулех Сергей, Рубанов Николай);

3. РЖД (Антропов Данила, Салтыков Александр, Лапин Александр, Блинов Павел, Свирид Владимир, Калугин Андрей);

лучший игрок - Кабаев Владислав;

саамский футбол

1. РЖД (Мартынова Марина, Вершинина Екатерина, Вершинина Елена, Григорьева Александра, Ларионова Юлия, Анищенко Мария);

2. Коллаборация (РОС: Самсонова Екатерина, Сокол Светлана, Пестова Марина, Бараковская Юлия, Коньякова Александра);

3. Звездочка (ММТП: Иванова Ирина, Жаркова Ирина, Палагина Мария, Ягудина Елена, Хлистун Тамара);

лучший игрок - Жаркова Ирина;

перетягивание каната

1. ММТП (Ерещенко Антон, Яковлев Никита, Красовский Яков, Педин Дмитрий, Семенченко Константин);

2. РЖД (Медников Дмитрий, Моралов Юрий, Свирид Владимир, Гусев Павел, Гуззитаев Денис);

3. Сборная «Портовый Альянс» г. Москва (Степанов Евгений, Агафонов Александр, Деревянко Александр, Зяблов Александр, Крылов Константин);

скиппинг

1. РОС (Бараковская Юлия, Пестова Марина, Сокол Светлана, Коньякова Александра, Бирюлёва Ульяна);

2. РЖД (Мартынова Марина, Вершинина Елена, Вершинина Ирина, Ларионова Юлия, Григорьева Александра);

3. Сборная «Портовый Альянс» г. Москва (Тищенкова Анна, Андреева Виктория, Тимашева Лилия, Степанова Анастасия, Ахмадеева Татьяна);

туристическая полоса

1. РОС (Бараковская Юлия, Тёткин Константин, Решетов Александр, Филиппов Никита);

2. Депо «НТК» (Кузьменко Николай, Шарапов Александр, Оленьев Дмитрий, Левченко Даниил);

3. РЖД (Гуззитаева Наталья, Гуззитаев Денис, Гусев Павел, Лазакович Наталия);

настольный теннис (мужчины)

1. Иванов Максим (РЖД);

2. Мельничихин Владимир (ММТП);

3. Чевичкин Эдуард (ММТП);

настольный теннис (женщины)

1. Новикова Сита (ММТП);

2. Соколова Жанна (МБТ);

3. Вершинина Наталья (РЖД);

настольный теннис (микст)

1. РЖД (Иванов Максим, Вершинина Наталья);

2. ММТП (Мельничихин Владимир, Сидорова Анастасия);

3. СБЕР (Толстов Олег, Рябцева Яна);

гиревой спорт

1. Гусев Павел (РЖД);

2. Сухарев Дмитрий (СБЕР);

3. Степанов Евгений (Депо «НТК»);

стрельба из пневматической винтовки

1. Шнякова Анна (ММТП);

2. Чевичкин Эдуард (ММТП);

3. Никитин Игорь (Норильский Никель).

В команде «Ветераны» АО «ММТП» лучшими стали Терская Людмила и Щиголев Пётр.

Как сообщает vk.com/murport51, уже в ближайшую субботу на турбазе «Теремок» пройдёт традиционная 24-я Детская летняя Спартакиада АО «ММТП».

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457256806%2Falbum-149919532_304119877

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