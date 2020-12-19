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Мурманская область. Арктика (16+)19.12.20 08:45

Подведены итоги благотворительного марафона «Добрый Североморск»

С 16 ноября по 15 декабря в ЗАТО г.Североморск в восьмой раз проходил благотворительный марафон «Добрый Североморск». Благополучателями выступили семь организаций: Мурманская региональная благотворительная организация многодетных семей и инвалидов «Радуга» (местное отделение в ЗАТО г.Североморск), общественная организация помощи бездомным животным «Усы, лапы и хвост», общественная организация помощи животным «Право на жизнь», городская организация Мурманской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», региональное отделение ОООИ «Всероссийское общество слепых», благотворительный проект Центр гуманитарной помощи «Стезя милосердия», благотворительный проект Центр гуманитарной помощи «Стезя милосердия».

В течение месяца предприятия, учреждения, предприниматели, просто неравнодушные североморцы пополняли боксы, стоящие в администрации, МФЦ, учреждениях культуры и образования, в торговых точках города. Многие предпочли воспользоваться безналичным переводом средств на счета благополучателей, а также передать деньги в конверте конкретным организациям. Кроме того, сами благополучатели активно принимали участие в сборе средств: организовывали свои мастер-классы и акции.

Общая сумма собранных средств – 280 тысяч рублей.

- Этот год сложно назвать простым, многие столкнулись с определенными трудностями, в том числе и финансовыми. Но при этом, чтобы не случилось, североморцы всегда готовы пройти на помощь тем, кому это действительно необходимо. И восьмой благотворительный марафон – в очередной раз это продемонстрировал. Благодаря душевному порыву, финансовому вкладу каждого участника марафона, мы вместе смогли сделать большие важные дела, оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Спасибо всем откликнувшимся, - отметил глава ЗАТО г.Северомоск Олег Прасов.

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