Подведены итоги четвёртого модуля акселерационной программы «Экспортный форсаж» в Мурманске

В Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке завершилось обучение руководителей и сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса по четвертому модулю акселерационной программы «Экспортный форсаж».

Четвертый модуль программы по теме «Реализация экспортной сделки» был посвящён вопросам логистики, таможни, формирования внешнеторгового контракта, а также валютного и экспортного контроля и работы с НДС при экспорте.

Программа «Экспортный форсаж» разработана и реализуется Школой экспорта Российского экспортного центра совместно с АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области».

«Этот модуль посвящен особенностям таможенного оформления, таможенного законодательства, валютного контроля и логистики. Мы разбирали, какие расходы нужно учитывать экспортёрам, чтобы полностью посчитать себестоимость товара. Модуль, наверное, самый тяжелый в программе, потому что много нормативной информации. Цель программы- познакомить экспортёров в подробностях с особенностями работы на внешних рынках, чтобы они не сталкивались с нарушениями и с административными наказаниями», - рассказала федеральный тренер Школы экспорта Российского экспортного центра Алёна Федоткина.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в акселерационную программу «Экспортный форсаж» входят 5 интенсивных двухдневных образовательных модулей. Обучение по программе субсидируется из средств федерального бюджета.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в акселерационной программе «Экспортный форсаж» организуется Центром поддержки экспорта Мурманской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru