Подведены итоги детского областного турнира по бол-хоккею, посвящённого 50-летию станции Кольской АЭС

28 мая в городе Полярные Зори при поддержке Кольской АЭС и первичной общественной профсоюзной организации станции прошёл «Открытый Кубок Кольской АЭС по бол-хоккею» в формате 3х3 среди детских команд 2012-2013г.р. В нём приняли участие 60 детей из Мурманска, Оленегорска, Кировска, Ковдора и Полярных Зорь.

По итогам турнира места распределились следующим образом: 1 место – «Горняк», г. Ковдор; 2 место – «Арктика», г. Мурманск; 3 место – «Горняк», г. Оленегорск; 4 место – «Колатом», г. Полярные Зори; 5 место – «СШ», г. Кировск.

«Я хочу поблагодарить всех за участие и помощь в организации этого турнира. Все прошло на высшем уровне: юные спортсмены хорошо играли, самоотверженно боролись, а болельщики эмоционально поддерживали команды с трибун. Здорово, что бол-хоккей стал достаточно популярным видом спорта среди молодёжи Мурманской области», – отметил главный судья соревнований и организатор турнира, работник Кольской АЭС Дмитрий Абалов.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, 3 июня в 14.00 на городском стадионе города Полярные Зори состоится мастер-класс по футболу и автограф-сессия с Дмитрием Сычёвым. Приглашаются все желающие пообщаться и сделать памятное фото с известным футболистом.

Молодёжь – будущее России. Кольская АЭС помогает детям расти здоровыми, всесторонне развитыми и спортивными. Областной турнир по бол-хоккею проходил на баскетбольной площадке международного уровня, построенной в 2021 году в рамках реализации социально-спортивного проекта «Планета баскетбола – Оранжевый атом» АО «Концерн Росэнергоатом».

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.