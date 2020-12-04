Подведены итоги эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области

Межведомственная комиссия подвела итоги оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области за 2019 год.

Эта работа, в соответствии с федеральными установками, идет в ежегодном плановом режиме. В целях мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления разработана система оценки, которая позволяет определить динамику изменения показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития муниципальных образований, эффективность расходования бюджетных средств, качество жизни населения.

В систему организации мониторинга включен широкий перечень показателей, охватывающих такие сферы деятельности как образование, культура, спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального управления (в т.ч. дорожное хозяйство и транспортная доступность, инвестиционная привлекательность территорий, развитие малого и среднего предпринимательства, доходы населения).

В отчётном году во всех муниципальных образованиях отмечена положительная тенденция роста размера среднемесячной начисленной заработной платы как работников крупных и средних предприятий, так и бюджетных учреждений социальной сферы. Среди показателей социальной направленности в большинстве муниципалитетов зафиксирован рост доли детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, также значительно увеличилась доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом.

Как сообщает региональное Министерство экономического, по итогам заседания членами комиссии утверждён сводный доклад Мурманской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления и рейтинг муниципалитетов.

«В группе «городские округа» лучшим стал Мурманск, в группе «муниципальные районы» – Кандалакшский район, в группе «закрытые административно-территориальные образования» – ЗАТО г. Североморск. Победителям будут предоставлены гранты из областного бюджета в общей сумме 4 млн рублей», – пояснила министр экономического развития Мурманской области Татьяна Русскова.