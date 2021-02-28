Мурманская область. Арктика (16+)28.02.21 11:00
Подведены итоги электронных аукционов по выбору подрядчиков на ремонты дорог в Мурманске
Ремонт двадцати шести улиц в Мурманске, которые являются частью агломерации «Мурманская» будет осуществляться в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Заказчикам работ выступает Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства». Условия контрактов предусматривают этапность выполнения ремонта, а также окончание работ до 1 сентября 2021 года.
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21.02.21 15:09
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