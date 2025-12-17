В Североморске под руководством заместителя, командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева состоялось заседание спортивного комитета Северного флота.

В мероприятии, которое прошло в штабе Северного флота, приняли участие представители командования объединений, соединений и воинских частей флотского подчинения, начальники управлений и служб, а также должностные лица, ответственные за физическую подготовку в объединениях, соединениях и воинских частях Северного флота.

Помощник командующего флотом – начальник отделения физической подготовки Северного флота полковник Павел Кошкарев зачитал доклад о состоянии физической подготовки на Северном флоте.

Были подведены итоги физической подготовки на Северном флоте за 2025 год и поставлены задачи на следующий учебный год.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по итогам года первое место среди объединений занял смешанный авиационный корпус, второе – Беломорская военно-морская база, а третье - подводные силы Северного флота. Среди соединений первое место за дивизией ракетных кораблей, второе – у Центра связи, а третье место занял Центр материально-технического обеспечения. Среди войсковых частей «золото» у одного из соединений подводных лодок, серебро у отдельного морского инженерного полка, а бронза у разведывательного центра.

В завершении заседания заместитель командующего флотом вручил награды отличившимся военнослужащим. За высокие показатели в физической подготовке в 2025 году представителям объединений, соединений и воинских частей вручены переходящие кубки. Ряд военнослужащих награждены медалями Министерства обороны Российской Федерации «За отличие в соревнованиях», «100 лет Управлению физической подготовки и спорта», а также грамотами командующего Северным флотом и Министерства спорта Мурманской области.

Фото: https://mil.ru/news/d5b8aa9a-2514-4c3a-bbd4-8dc11f5f8f1c