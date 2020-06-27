Подведены итоги физкультурного онлайн-мероприятия #футбатл51

Судейская коллегия вместе с футболистом Евгением Алдониным определила 5 лучших видеороликов, авторы которых будут награждены памятными призами:

Иван Гребелкин - https://vk.com/wall-147842334_1144;

Александр Лебедев - https://vk.com/wall-96272372_8481;

Матвей Кучин - https://vk.com/wall243829287_262;

Александр Белый - https://vk.com/wall5358497_11910;

Алексей Мавричев - https://vk.com/wall256352957_334.

Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области поздравляет с победой в челлендже, желает быть самыми яркими и уникальными, проявлять себя всегда по высшему разряду.

Также министерство отметило Анастасию Коновалову, видео которой получило приз от Федерации футбола Мурманской области - https://vk.com/wall-96272372_8606.

Торжественная церемония награждения состоится в Министерстве спорта и молодёжной политики Мурманской области, дата и время будут сообщены победителям дополнительно.