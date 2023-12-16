Подведены итоги городского конкурса «Лидеры Мурманска»

Финал прошёл на базе Центра профессионального развития молодёжи «СОПКИ». Участие в нём приняла активная молодёжь, состоящая в органах ученического самоуправления, действующих на территории заполярной столицы, либо на базе образовательных организаций.

Как сообщает администрация города Мурманска, ребята прошли конкурсное задание «Делюсь опытом», презентовав деятельность своего общественного объединения. Также они решили кейсы, направленные на оценку лидерских качеств и критического мышления.

Победителей определило жюри. Первое место заняла Ангелина Глущенко, ученица школы №5, заместитель руководителя добровольческого объединения «#ШколаАктива5». Второе место у Марии Масловой, ученицы гимназии №7, руководителя медиацентра ученического совета «Северная Олимпия». Тройку лидеров замкнула Диана Гирфанова, ученица школы №5, лидер гражданской активности и информационно-медийного направления добровольческого объединения «#ШколаАктива5».

Кроме того, в дополнительной «Специальной номинации» отметили Анастасию Новикову — ученицу школы №21, председателя школьного отряда добровольцев «Никто кроме нас».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26310&page=1