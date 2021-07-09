Подведены итоги I этапа мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных образований Мурманской области в 2021 году

Министерство финансов Мурманской области провело I этап мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных образований региона.

В ходе I этапа оценивались показатели, отражающие открытость данных по первоначально принятому решению о бюджете муниципального образования на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов).

Проведена оценка характеристик первоначально утвержденного бюджета муниципального образования Мурманской области, размещенного в открытом доступе на сайте муниципального образования; «Бюджета для граждан», разработанного на основе решения о бюджете муниципального образования; общественного участия.

Как сообщает региональное Министерство финансов, лидерами по I этапу мониторинга открытости бюджетных данных стали: ЗАТО г.Североморск, Кольский район, г.Апатиты с подведомственной территорией, Ковдорский район, г.Кировск с подведомственной территорией, г.Мончегорск с подведомственной территорией.

С итоговыми результатами I этапа оценки уровня открытости бюджетных данных по муниципальным образованиям Мурманской области можно ознакомиться на официальном сайте регионального Минфина.