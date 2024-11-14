Подведены итоги II этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

С 14 по 25 октября 2024 года на территории Мурманской области проходил второй этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!», организованной МВД России во взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики наркомании, органами местного самоуправления и общественными объединениями, в целях повышения эффективности борьбы с наркоманией и наркопреступностью, привлечения общественности к решению этой проблемы.

В акции принимали участие сотрудники служб и подразделений, а также подчинённых территориальных органов УМВД России по Мурманской области, исполнительные органы и органы местного самоуправления Мурманской области.

По информации регионального УМВД, в рамках проведения акции всего поступило 13 обращений граждан, выявлено 19 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе: по ст. 228 УК РФ – 4, по ст. 228. 1 УК РФ – 15. Из незаконного оборота изъято 82,2896 гр. наркотических средств и психотропных веществ.

Сотрудниками УНК УМВД осуществлялся мониторинг сети «Интернет» с целью выявления сайтов противоправного содержания. По 29 сайтам направлены заявки в Роскомнадзор для проведения проверки на наличие материалов с противоправным контентом для последующего их закрытия в установленные законодательными и нормативными правовыми актами сроки, 20 сайтов заблокировано.

В рамках акции проведено 85 рейдовых мероприятий по местам массового пребывания несовершеннолетних и молодёжи.

Как сообщает региональное Министерство региональной безопасности, результаты проведённой акции внесли весомый вклад в улучшение наркоситуации в Мурманской области, а также свидетельствуют о неравнодушном отношении её жителей к проблеме наркопреступности и наркомании в регионе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/