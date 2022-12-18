Подведены итоги III творческого конкурса Мурманской области «Север на уровне сердца памяти Николая Бакшевникова

Подведены итоги III творческого конкурса Мурманской области «Север на уровне сердца» памяти Н.А. Бакшевникова. Его участниками стали более 70 журналистов и блогеров региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году творческие работы принимали по 10 темам в 5 номинациях. В экспертную комиссию вошли представители регионального министерства информационной политики, Мурманского отделения Союза журналистов России, Мурманского государственного арктического университета, ЦУР, Мурманской областной Думы, СМИ.

В адрес Министерства информационной политики Мурманской области поступило 177 конкурсных заявок. К рассмотрению комиссии было допущено 160 работ от 74-х участников. Это публикации и циклы публикаций, теле- и радиосюжеты, посвящённые судьбам известных и выдающихся земляков, Великой Отечественной войне, развитию туризма, волонтерской деятельности и гражданским инициативам, предпринимательству на Севере и арктическим преференциям, образованию, культуре, спорту и другим важным направлениям. Наиболее востребованными стали темы «Гражданские и общественные инициативы, волонтерская и благотворительная деятельность», а также «Культура и искусство на Кольском Севере», собрав наибольшее количество работ.

«По итогам заседания конкурсной комиссии определены 50 победителей. Среди них как опытные, так и начинающие журналисты, работающие на радио, телевидении, в печатных и электронных СМИ. Открытием для нас стали работы блогеров – очень интересные публикации были в сфере краеведения, культуры. Награды победителям будут вручены 28 декабря», – отметила министр информационной политики Мурманской области, председатель конкурсной комиссии Ольга Степакова.

Фото: https://gov-murman.ru