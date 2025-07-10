Подведены итоги индивидуального отбора поступающих в Губернаторский лицей

Завершён индивидуальный отбор учеников, поступающих в Губернаторский лицей, который 1 сентября откроется в Мурманске. По результатам работы приёмной комиссии составлен рейтинг и сформированы списки учащихся, рекомендованных к зачислению в 5, 6, 7, 8 и 10 классы.

«Создание лицея — не просто запуск новой школы. Это наша системная работа по подготовке востребованных кадров, которые будут развивать Мурманскую область. Важно, что интерес к поступлению проявили школьники со всего региона. Уже 1 сентября здесь начнётся путь многих будущих инженеров и исследователей Арктики», — прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

С сегодняшнего дня начинается процедура зачисления в лицей. Приём заявлений от родителей (законных представителей) проводится до 15 июля по адресу: г. Мурманск, ул. Советская, 9а (с 9.00 до 17.00, перерыв на обед 13ю00–13.30, суббота и воскресенье – выходные дни). Телефон для справок 8 (8152) 56-78-34.

Как отмечает региональное Министерство образования и наук, основная цель создания Губернаторского лицея – ранняя профориентация северян и мотивация школьников к изучению востребованных профессий для экономики Мурманской области. Образовательные программы будут выстроены по трем ключевым направлениям: «Северный морской путь», «Минеральные ресурсы и технологии», «Арктические биоресурсы и биотехнологии». Лицей возведен в рамках нацпроекта «Образование».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550147/#&gid=1&pid=1