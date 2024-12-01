Подведены итоги конкурса афиш «Снято на Кольском»

Завершающим этапом проекта «Серия кинотурниров «Снято на Кольском» стал конкурс киноафиш. Участники создавали собственные варианты афиш к фильмам, снятым в разные годы на территории Мурманской области.

Поступило 32 работы от конкурсантов из Апатитов, Мурмашей, Мурманска, Мончегорска, Североморска, поселков Высокий, Нивский и Зеленоборский.

Чаще всего участники для своей работы выбирали фильм «Морозко» - 9 вариантов афиш в разной технике создали особое предновогоднее настроение у членов жюри.

Внимание художников также обратили на фильмы «Кукушка», «По щучьему веленью», «72 метра», «Ледокол», «Скандинавский форсаж», «Купе номер шесть», «Командир счастливой «Щуки» и другие кинокартины.

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, победителями конкурса киноафиш стали:

1 место - Корельская Кристина, г. Мурманск, афиша «След росомахи»; Баскакова Елизавета, Дякив Анна, г. Апатиты, афиша «По щучьему веленью»; Мариуцена Анастасия, г. Мончегорск, афиша «Кукушка».

2 место - Жданова Елена, п.г.т. Мурмаши, афиша «Морозко»; Морозова Мария, п. Нивский, афиша «Морозко»; Федорюк Валерия, г. Мурманск, афиша «Морозко»; Новикова Александра, п. Высокий (Оленегорск-8), афиша «Морозко»; Шаркунова Мария, г.п. Зеленоборский, афиша «По щучьему веленью»; Королева Татьяна, г. Мурманск, афиша «Снегирь»; команда «Авиаторы» СОШ №8, ЗАТО г. Североморск, афиша «Морозко»; Кулюкина Юлия, г. Мурманск, афиша «Кукушка»; Кундюба Максим, п.г.т. Мурмаши, афиша «Кольская сверхглубокая»; Абдулаева Алимат, п. Высокий (Оленегорск-8), афиша «Морозко».

Первый сезон игр «Снято на Кольском» объединил людей разных возрастов, специальностей и интересов. Кинотурнир позволил испытать радость встреч и увлекательной совместной работы с коллегами и единомышленниками.

Конкурс проводился с использованием гранта Министерства внутренней политики Мурманский области.

Фото: https://mvpmk.gov-murman.ru/news/contests/535769/#&gid=1&pid=1