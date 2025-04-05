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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.25 11:00

Подведены итоги конкурса «Доброволец Мурманска-2025»

В молодёжном пространстве «СОПКИ. Центр профессионального развития молодёжи» областного центра состоялось подведение итогов и награждение победителей городского конкурса «Доброволец Мурманска-2025».

Конкурс среди молодых волонтёров города-героя проводится с 2018 года с целью поддержки социальной активности молодёжи и распространения успешного опыта добровольческой деятельности. Его организатор — «ДОБРО. Центр развития волонтёрского движения» МАУ МП «Молодёжь51». Партнёрами мероприятия выступили Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский Никель» и ФГУП «Атомфлот».

В этом году заявки на участие в конкурсе подали 22 активных добровольца и 3 волонтёрские организации.

Для конкурсантов проводились тренинги и мастер-классы. Участников распределили по командам для реализации собственных проектов, направленных на решение определённых социальных проблем. Среди направлений работы — экологическое просвещение, пропаганда ответственного отношения к домашним питомцам и интереса к истории родного края, акции по сбору пластиковых отходов, макулатуры и кормов для бездомных животных.

28 и 29 марта 2025 года добровольцы презентовали результаты своей деятельности компетентному жюри. 4 апреля прошло торжественное награждение победителей.

Как сообщает администрация города Мурманска, в индивидуальном зачёте первое место в возрастной категории от 14 до 17 лет заняла Виктория Эвоян, второе — Елизавета Цыганкова, третье — Мария Александрова. Среди взрослых волонтёров от 18 до 35 лет «золото» получил педагог-организатор школы №5 Даниил Канатчиков, «серебро» — активист Народного фронта Алена Суркова, «бронзу» — общественник Павел Машошин.

В командной номинации победу одержало волонтёрское движение Первомайского дома детского творчества под руководством Любови Умновой. Кроме того, команде «Первые в Центре добра» достался специальный приз «Спасибо».

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29703&page=1

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