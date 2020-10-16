Подведены итоги конкурса грантов на поддержку региональных литераторов

В этом году семь победителей: Агнесса Рикхартовна Хайкара – «Неизвестная северная история»; Наталья Валерьевна Казютина – «Мысли, формы. Стихотворения, переводы, эссе»; Иван Сергеевич Чернышов – «Сборник рассказов: Здоровье и дисциплина»; Станислав Федорович Бородкин – «Настенька. Книга рассказов»; Михаил Иванович Кадашников – «Выжить, чтобы жить»; Сергей Васильевич Шишов – «Фронтовая лыжня Заполярья» и Александр Сергеевич Рыжов – «Земля Тре».

Работы оценивали федеральные эксперты - мастера литературного слова: поэт, арт-теоретик, художник, член редколлегии журнала «Транслит», член Союза писателей Санкт-Петербурга Роман Осминкин, а также эксперты грядущего регионального форума-фестиваля поэтической песни и малого литературного творчества «Капитан Грэй»: писатель и главный редактор журнала «Запрещено для детей» Виктор Бушмин, поэт, писатель и переводчик Лев Колбачев, а также публицист, журналист, продюсер, теле- и радиоведущий Станислав Селиванов.