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Мурманская область. Арктика (16+)16.10.20 12:15

Подведены итоги конкурса грантов на поддержку региональных литераторов

В этом году семь победителей: Агнесса Рикхартовна Хайкара – «Неизвестная северная история»;  Наталья Валерьевна Казютина – «Мысли, формы. Стихотворения, переводы, эссе»; Иван Сергеевич Чернышов – «Сборник рассказов: Здоровье и дисциплина»; Станислав Федорович Бородкин – «Настенька. Книга рассказов»; Михаил Иванович Кадашников – «Выжить, чтобы жить»; Сергей Васильевич Шишов – «Фронтовая лыжня Заполярья» и Александр Сергеевич Рыжов – «Земля Тре».

Работы оценивали федеральные эксперты - мастера литературного слова: поэт, арт-теоретик, художник, член редколлегии журнала «Транслит», член Союза писателей Санкт-Петербурга Роман Осминкин, а также эксперты грядущего регионального форума-фестиваля поэтической песни и малого литературного творчества «Капитан Грэй»: писатель и главный редактор журнала «Запрещено для детей» Виктор Бушмин, поэт, писатель и переводчик Лев Колбачев, а также публицист, журналист, продюсер, теле- и радиоведущий Станислав Селиванов.

 

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Д.О. Вернер.
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Vjhtvfy
15.10.20 11:43
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Д.О. Вернер
11.10.20 19:22
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