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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.21 17:30

Подведены итоги конкурса грантов по преобразованию школьных пространств «Arctic schools»

Подведены итоги конкурсного отбора на предоставление грантов по преобразованию школьных пространств «Arctic schools». В этом году на обновление спортзалов, столовых, общественных территорий и учебных кабинетов из областного бюджета направят 150 миллионов рублей. Заявки на участие в конкурсе подали 83 заполярные школы из 15 муниципальных образований.

«Здорово, что не только руководители образовательных организаций, но и сами школьники приняли активное участие в выборе школьных пространств, которым требуется ремонт, а также в создании и публичной защите проектов», – сказал губернатор.

Конкурсные заявки принимались по четырем направлениям: «Современное пространство школьной столовой», «Спортивное школьное пространство», «Общественное школьное пространство» (информационно-библиотечные центры, актовые залы, рекреации и иные общественные пространства) и «Внутреннее (учебное) школьное пространство».

Министр образования и науки региона Ольга Дзюба рассказала, что отбор проектов проводился в 3 этапа. Наибольшее количество заявок – 31 – поступило в номинации «Общественное школьное пространство».

«Победителями конкурса грантов «Arctic schools» стали претенденты, занявшие более высокие позиции в рейтинге своей номинации при условии, что они набрали не менее 50 процентов баллов от максимально возможного количества», – прокомментировала Ольга Дзюба.

По итогам конкурсного отбора меньше всего победителей определено в номинации «Современное пространство школьной столовой» – 12 проектов из 20. По предложению главы региона Андрея Чибиса, сэкономленные денежные средства – 25 млн рублей – решено распределить между участниками в других номинациях конкурса в соответствии с рейтингом заявок.

«Из той экономии, которая образовалась, предлагаю направить денежные средства на ремонт двух спортзалов в школе №4 посёлка Енский и школе №1 им.Погодина в Полярном, а также на обновление шести общественных пространств», – отметил Андрей Чибис.

Так, ремонтные работы будут выполнены в школах №10 в Кандалакше и № 3 в Алакуртти, Урагубской школе в Кольском районе, гимназии № 1 в Апатитах, а также в лицее им. Сизова города Мончегорска и лицее № 2 в Мурманске.

Список победителей будет опубликован на сайте Министерства образования и науки Мурманской области, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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