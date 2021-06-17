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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.21 08:45

Подведены итоги конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2021 года»

Региональная комиссия по качеству Мурманской области 11 июня утвердила итоги 24-го регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2021 года».

В конкурсе приняли участие 25 предприятий и организаций, представившие 30 наименований продукции и услуг: 8 – продовольственной продукции, 1 - промышленных товаров для населения и 21 – услуг для населения. География товаропроизводителей этого года: Мурманск, ЗАТО г.Североморск, Апатиты, Кольский и Ловозерский районы, Мончегорск, Кандалакша, Полярный, Оленегорск, Полярные Зори. 5 организаций участвовали впервые.

По результатам 20 товаров и услуг признаны лауреатами конкурса с правом представлять регион в федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Среди лауреатов в номинации «Продовольственные товары» продукция предприятий, хорошо знакомых всем жителям нашей области: МПЗ Окраина, Североморский молочный завод, Полярис.

Наибольшее количество заявок на конкурс поступило в номинации «Услуги для населения». В этом году активно проявили себя социальные учреждения и организации Мурманской области, представив рекордное количество своих услуг за всю многолетнюю историю конкурса. Также хорошо были представлены услуги медицинских и образовательных организаций, среди которых: Медицинский центр «Губернский лекарь», Клиника профессиональной стоматологии «Дельта», ММЦ им. Н.И. Пирогова, Поликлиника «РЖД-Медицина» города Кандалакша, Перинатальный центр МОКМЦ, дошкольные учреждения №128 г. Мурманска и №20 пгт. Молочный, Мурманский индустриальный колледж.

Участники продемонстрировали высокое качество своих товаров и услуг, представили действующие на предприятиях системы управления, рассказали об используемых в работе технологиях, социальных гарантиях для работников, рекламной политике и благотворительной деятельности, мероприятиях по ресурсо- и энергосбережению, охране труда.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, конкурсанты, продукция которых удостоена званий лауреата и дипломанта конкурса, получили право использовать знак конкурса на маркировке продукции и в рекламно-информационных целях в течение двух лет.

Лауреатам дано право представлять нашу область в федеральном этапе конкурса программы «100 лучших товаров России».

Список победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2021 года» размещён на сайте ФБУ «Мурманский ЦСМ».

 

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